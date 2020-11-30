Пашинян: "Путин плохо владел ситуацией по Карабаху"

Пашинян заявил, что 19 октября ему позвонил президент непризнанной республики Араик Арутюнян, который заявил о необходимости остановить военные действия в Нагорном Карабахе. Армянский премьер рассказал о диалоге президенту России Владимиру Путину. Российский лидер заявил, что остановить бои в республике можно только передав под контроль Баку некоторые регионы, снять вопрос о статусе региона и пустить на территорию миротворцев из РФ. Пашинян в ответ настаивал на том, чтобы миротворческие силы были расположены по прежним границам Нагорного Карабаха.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Михаил Хазин заявил, что Президент России Владимир Путин сорвал план по полному уничтожению Армении. По его словам, у нового обострения конфликта в Карабахе были заказчики. Согласно их плану, после полного захвата Карабаха Азербайджаном в Армении начались бы проблемы с беженцами, западные фонды разыграли бы свою карту, а переброшенные из Сирии в Нахичевань террористы сыграли бы роль ликвидаторов республики. В результате их действий в стране началась бы гуманитарная катастрофа, возникли бы проблемы с сухопутной и воздушной границами с Грузией, был бы перерезан армянский перешеек в Иран, а единственным шансом Армении осталась бы военная помощь со стороны России, которую втягивали в бои всеми правдами и неправдами. Планы заговорщиков нарушил Владимир Путин, проявив выдержку и дождавшись «заветного звонка» от президента Турции Реджепа Эрдогана.