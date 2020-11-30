Пашинян: "Путин плохо владел ситуацией по Карабаху"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook рассказал
о разговорах с президентом России Владимиром Путиным до заключения мирного соглашения с Азербайджаном. По его словам, российский лидер не был посвящен в детали вопросов по Нагорному Карабаху.
Пашинян заявил, что 19 октября ему позвонил президент непризнанной республики Араик Арутюнян, который заявил о необходимости остановить военные действия в Нагорном Карабахе. Армянский премьер рассказал о диалоге президенту России Владимиру Путину. Российский лидер заявил, что остановить бои в республике можно только передав под контроль Баку некоторые регионы, снять вопрос о статусе региона и пустить на территорию миротворцев из РФ. Пашинян в ответ настаивал на том, чтобы миротворческие силы были расположены по прежним границам Нагорного Карабаха.
Путин связался с азербайджанскими властями и впоследствии передал армянскому премьеру условие Баку: миротворцы должны разместиться по фактической линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил. Пашинян заявил, что не приемлет подобного развития событий, поскольку наотрез отказывается сдавать азербайджанцам город Шушу. По его словам, Путин тогда недоуменно спросил, почему Ереван против передачи города.
«Когда я представил мои доводы, он (президент РФ – прим. ред.) сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях», - отметил Пашинян.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Михаил Хазин заявил, что Президент России Владимир Путин сорвал план по полному уничтожению Армении. По его словам, у нового обострения конфликта в Карабахе были заказчики. Согласно их плану, после полного захвата Карабаха Азербайджаном в Армении начались бы проблемы с беженцами, западные фонды разыграли бы свою карту, а переброшенные из Сирии в Нахичевань террористы сыграли бы роль ликвидаторов республики. В результате их действий в стране началась бы гуманитарная катастрофа, возникли бы проблемы с сухопутной и воздушной границами с Грузией, был бы перерезан армянский перешеек в Иран, а единственным шансом Армении осталась бы военная помощь со стороны России, которую втягивали в бои всеми правдами и неправдами. Планы заговорщиков нарушил Владимир Путин, проявив выдержку и дождавшись «заветного звонка» от президента Турции Реджепа Эрдогана.