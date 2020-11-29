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Пашинян рассказал свою версию переговоров с Путиным по Карабаху 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Пашинян рассказал свою версию переговоров с Путиным
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как проходили его переговоры с президентом России Владимиром Путиным по трехстороннему соглашению о перемирии в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом он написал в Facebook.
Он уточнил, что звонок от Путина ему поступил 19 октября. По его словам, российский лидер призвал остановить войну, отметив, что это решение поддерживают экс-президенты Армении Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян, а также бывшие главы Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Премьер добавил, что Путин предложил отложить вопрос о статусе региона, ввести миротворцев и передать территории Азербайджану. Пашинян предложил разместить миротворцев вдоль бывшей границы НКАО и Лачинского коридора.
Затем президент России позвонил на другой день и сказал, что Армения должна взять на себя обязательства по возвращению азербайджанцев в город Шуши, с чем не согласился армянский политик.

"Президент России удивился, почему я против возвращения в Шуши азербайджанцев. Когда я представил мои доводы, (он. — Прим. ред.) сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях", — подчеркнул Пашинян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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Политика , В мире , Азербайджан , Армения , Ереван
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