Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Германии, призвавшей вести переговоры с Россией с позиции силы.

Захарова написала в фейсбуке, что Германия до сих пор не является самостоятельной страной и полностью зависит от США в вопросах безопасности. Даже сама министр обороны открыто признает, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без Америки.

Она подчеркнула, что в Германии расположен крупнейший после Японии американский контингент и «складированное американское ядерное оружие».

«Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция — швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность», — заявила представитель российского МИД.

Несколько дней назад глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». Она заявила, что это всегда была «хорошая позиция германской внешней политики», которой надо придерживаться и в будущем.

Крамп-Карренбауэр ранее также выступала с антироссийскими настроениями. Так, в связи с инцидентом в Керченском проливе она предлагала закрыть порты западных стран для российских кораблей из Азовского моря.