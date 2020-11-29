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«Позиция — швах»: Захарова ответила на призыв Германии по РФ 

Майк Габриелян 25 минут назад
«Позиция — швах»: МИД ответил на призыв ФРГ
Фото: РИА Новости
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Германии, призвавшей вести переговоры с Россией с позиции силы.
Захарова написала в фейсбуке, что Германия до сих пор не является самостоятельной страной и полностью зависит от США в вопросах безопасности. Даже сама министр обороны открыто признает, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без Америки.
Она подчеркнула, что в Германии расположен крупнейший после Японии американский контингент и «складированное американское ядерное оружие».

«Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция — швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность», — заявила представитель российского МИД.

Несколько дней назад глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». Она заявила, что это всегда была «хорошая позиция германской внешней политики», которой надо придерживаться и в будущем.
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Крамп-Карренбауэр ранее также выступала с антироссийскими настроениями. Так, в связи с инцидентом в Керченском проливе она предлагала закрыть порты западных стран для российских кораблей из Азовского моря.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме призвали Россию жёстче реагировать на провокации США у границ страны.
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