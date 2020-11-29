Право на пенсию: Жизнь самозанятых изменится

До конца года фракция "Единая Россия" подготовит черновой вариант законопроекта о самозанятых. Это "Российской газете" подтвердил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

В истории нашей страны это будет первая попытка законодательно обозначить права и обязанности людей, работающих на себя.

Зачем нужен отдельный закон для самозанятых?

Как отмечает профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина, сегодня сложилась парадоксальная ситуация: число самозанятых растет, но главным для них является закон об эксперименте по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Напомним, что в январе 2019 года он был введён в качестве эксперимента в четырёх российских регионах. С начала 2020 года к ним присоединились ещё 19 субъектов. С 1 июля нынешнего года регионы получили право самостоятельно вводить такой налоговый режим. "По сути самозанятость — это сегодня вопрос прежде всего налоговой политики, но не политики в социально-трудовой сфере. Для восполнения этого пробела и нужен закон", — считает Локтюхина.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец отмечает, что появившиеся официальные самозанятые (те, кто заявил о себе и перешел на специальный налоговый режим) имеют пока единственное право — быть честным гражданином и платить налоги. "Но для них отсутствуют все социальные гарантии. Они самостоятельно должны думать, на какие средства болеть, рожать, жить в старости. Ведь для того, чтобы сформировать право на ту же страховую пенсию, они должны самостоятельно делать отчисления в Пенсионный фонд — и немалые, и много лет подряд. А как быть со стажем? Он ведь тоже необходим для формирования страховой пенсии", — задается вопросами эксперт.

Что может войти в закон?

"В федеральном законе о самозанятости необходимо урегулировать ряд вопросов: определить понятие самозанятости, права и гарантии самозанятых, вопрос защиты самозанятого гражданина от безработицы, государственной поддержки развития самозанятости. В какой-то части это будет рамочный закон, содержащий отсылки, к другим подзаконным актам, которыми должны регулироваться, например, пособия по безработице для самозанятых в случае потери дохода. Важно чтобы этим законом было удобно руководствоваться самому самозанятому", — считает Наталья Локтюхина. Она также добавляет, что вопрос пенсионного обеспечения для самозанятых — один из самых важных. "По экспертным оценкам, средний возраст самозанятых — 30-40 лет. Надо уже сейчас мониторить ситуацию с добровольным пенсионным страхованием самозанятых", — подчеркивает эксперт.

"Также в настоящее время к самозанятым не применимо понятие "стаж", то есть официально трудовой стаж, даже если самозанятые использовали свои профессиональные навыки, учитываться не будет, — добавляет доцент кафедры гражданско— правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.

— Если в законе закрепить право самозанятых водителей на получение разрешения, то им не придется регистрировать ИП. То же самое касается самозанятых, которые шьют одежду. Они не могут оформить на нее сертификат или декларацию соответствия для работы в пределах Таможенного союза. Дело в том, что подать заявление на выдачу такого документа может только юридическое лицо или ИП. Самозанятые как заявители не значатся в технических регламентах Таможенного союза. Соответственно, назрела необходимость согласовать российские законы и техрегламенты Таможенного союза. Также не урегулирован вопрос сдачи в аренду самозанятыми коммерческой недвижимости". А Людмила Иванова-Швец добавляет, что в законе стоит также прописать определенный минимум оплаты больничного листа (например, две недели в год) для самозанятых.