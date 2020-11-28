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Послание президента Федеральному собранию перенесли 

Lenta.ru и ещё 11 47 минут назад
Послание президента Федеральному собранию перенесли
Фото: РИА Новости
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию перенесли, ориентировочно, на начало 2021 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В этом году его [послания], наверное, не будет, до конца года. По крайней мере пока не планировалось. Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года. Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», — пояснил Песков.

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