В России предложили наказывать за фото Гитлера

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ответственность за «публичную демонстрацию» изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Согласно инициативе, демонстрация изображений нацистов, признанных военными преступниками по решению Нюрнбергского и других трибуналов, будет приравнена к пропаганде нацисткой символики. Исключение составят случаи, когда с помощью таких кадров формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Соответствующее изменение предлагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и «О противодействии экстремистской деятельности». Нарушителям будет грозить штраф: для физических лиц он составит не более двух тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч рублей.

В пояснительной записке парламентарии во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым указали, что в последнее время «произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников», а «в магазинах и на различных сайтах в сети интернет реализуется разнообразная сувенирная продукция» с такими изображениями. По их мнению закон будет препятствовать «героизации военных преступников» на территории России.

«Эта норма вводится для того, чтобы не было соблазнов печатать марки и ходить в майках с портретом [Адольфа] Гитлера, если кому-то кажется это "по приколу"», — пояснила изданию Ямпольская.

Ранее в России обратили внимание на несколько случаев, когда россияне разместили фото Гитлера и других нацистов на сайте «Бессмертный полк онлайн». В отношении названных россиян возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Они раскаялись и назвали мотивом своих действий неудачное желание пошутить.