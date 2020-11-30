Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В России задумали наказывать за фотографии Гитлера 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В России предложили наказывать за фото Гитлера
Фото: Science Museum London / Diomedia
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ответственность за «публичную демонстрацию» изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».
Согласно инициативе, демонстрация изображений нацистов, признанных военными преступниками по решению Нюрнбергского и других трибуналов, будет приравнена к пропаганде нацисткой символики. Исключение составят случаи, когда с помощью таких кадров формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.
Соответствующее изменение предлагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и «О противодействии экстремистской деятельности». Нарушителям будет грозить штраф: для физических лиц он составит не более двух тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч рублей.
В пояснительной записке парламентарии во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым указали, что в последнее время «произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников», а «в магазинах и на различных сайтах в сети интернет реализуется разнообразная сувенирная продукция» с такими изображениями. По их мнению закон будет препятствовать «героизации военных преступников» на территории России.

«Эта норма вводится для того, чтобы не было соблазнов печатать марки и ходить в майках с портретом [Адольфа] Гитлера, если кому-то кажется это "по приколу"», — пояснила изданию Ямпольская.

Ранее в России обратили внимание на несколько случаев, когда россияне разместили фото Гитлера и других нацистов на сайте «Бессмертный полк онлайн». В отношении названных россиян возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Они раскаялись и назвали мотивом своих действий неудачное желание пошутить.
В ноябре 2019-го в России разрешили демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма. Изменения были внесены в упомянутые выше законы.
Видео дня. Заммэра Новоуральска случайно застрелили на охоте
Последние новости
Глава «Вектора» назвал срок окончания пандемии коронавируса Глава «Вектора» назвал срок окончания пандемии коронавируса Пашинян представил свою версию «проваленных переговоров» с Путиным Пашинян представил свою версию «проваленных переговоров» с Путиным Путин сделал замечание чиновникам из-за шапок Путин сделал замечание чиновникам из-за шапок
Комментарии
Политика , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей смерти Дэвида Проуза
01:05
Появилось видео подробностей смерти Дэвида Проуза
Происшествия
Прогноз Жириновского про Украину попал на видео
02:54
Прогноз Жириновского про Украину попал на видео
Политика
Последствия пожара в Химках попали на видео
01:56
Последствия пожара в Химках попали на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
00:55
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Подробности смерти Саида Царнаева попали на видео
02:10
Подробности смерти Саида Царнаева попали на видео
Происшествия
Видео высказывания Шойгу о министре обороны ФРГ
01:26
Видео высказывания Шойгу о министре обороны ФРГ
Армия
Очистка моста на остров Русский попала на видео
02:10
Очистка моста на остров Русский попала на видео
Общество
Опубликовано видео страшной аварии на «Формуле-1»
00:50
Опубликовано видео страшной аварии на «Формуле-1»
В мире Пожары
Необычная вспышка в небе над Смоленском попала на видео
00:05
Необычная вспышка в небе над Смоленском попала на видео
Интернет
Задержания на акциях в Минске попали на видео
00:47
Задержания на акциях в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение