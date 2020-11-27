Все новости на карте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление избранного президента Молдавии Майи Санду, сказавшей, что для разрешения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы.

По словам Захаровой, подобного рода шаги направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.