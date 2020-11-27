Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление избранного президента Молдавии Майи Санду, сказавшей, что для разрешения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы.
По словам Захаровой, подобного рода шаги направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.
«Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», — цитирует её ТАСС.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон назвал серьёзной ошибкой слова Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.