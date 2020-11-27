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В МИД России оценили заявление Санду о миротворцах в Приднестровье 

RT на русском 24 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление избранного президента Молдавии Майи Санду, сказавшей, что для разрешения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы.
По словам Захаровой, подобного рода шаги направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.
Санду заявила о необходимости вывода миротворцев РФ

«Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», — цитирует её ТАСС.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон назвал серьёзной ошибкой слова Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.
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