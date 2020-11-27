В Госдуме оценили политику Украины по Донбассу

«Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу «горе от ума», причем ума недалекого, затуманенного откровенным нацизмом, не желающего исполнять то, что сами подписывали в 2015 году. Есть минские соглашения, скажем прямо, — безальтернативные. Не хотят исполнять — пусть публично в этом признаются, а не забалтывают весь мир о своем миролюбии», — цитирует РИА «Новости» Бальбека.