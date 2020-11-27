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В Госдуме оценили политику Украины по Донбассу фразой «горе от ума» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Госдуме оценили политику Украины по Донбассу
Фото: РИА Новости
Политика украинских властей в отношении Донбасса укладывается в фразу «горе от ума», заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главнокомандующего ВС Украины генерала Руслана Хомчака.

«Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу «горе от ума», причем ума недалекого, затуманенного откровенным нацизмом, не желающего исполнять то, что сами подписывали в 2015 году. Есть минские соглашения, скажем прямо, — безальтернативные. Не хотят исполнять — пусть публично в этом признаются, а не забалтывают весь мир о своем миролюбии», — цитирует РИА «Новости» Бальбека.

По его словам, сперва Украина заявляет, что «штурмом возьмет Донбасс», а потом говорит, что «штурм отменяется, боимся России», а потом и вовсе делает заявления, что «Минские соглашения надо переписать».

«Какая-то тактика ящерицы — постоянно лавировать между острыми углами и прятаться в нору», — сказал Бальбек.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что «не видит» «чисто военного решения» конфликта в Донбассе. В случае применения силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов.
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Политика , Республика Крым
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