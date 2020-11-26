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Путин пообещал лично контролировать ситуацию в Усолье-Сибирском 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Путин дал обещание по Усолье-Сибирскому
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Саров пообещал держать на личном контроле ситуацию в Усолье-Сибирском Иркутской области, где с 2018 года действует режим ЧС.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы все, кто присутствует сегодня на нашем совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен и сам то же самое делать, потому что ситуация неординарная», — передает слова главы государства ТАСС.

Путин прибыл в Саров в четверг. Там глава государства в режиме видеоконференции заслушал доклад главы Росатома Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. В городе с населением 76 тыс. человек с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия «Усольехимпром», которое закрылось в 2005 году.
Первоочередной задачей в Усолье-Сибирском было обеспечение безопасности местных жителей и ликвидаторов. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Обезвреживаются наиболее опасные объекты: аварийные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары. Полностью перезатарено 17 цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ в питьевой воде не зафиксировано.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин давал поручения по ликвидации загрязнения и держит их выполнение под своим контролем.
В последний раз президент посещал Саров в сентябре 2014 года. Тогда он встретился с молодыми учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ. В первый раз президент побывал в этом городе в 2003 году, во второй — в феврале 2012 года.
Поездка Путина в Саров планировалось на среду, однако была отменена из-за нелетной погоды.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Алексей Лихачев , Владимир Путин , Росатом , ИТАР-ТАСС
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