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Депутат Госдумы заразился коронавирусом и не смог найти лекарств 

Lenta.ru и ещё 2 26 ноября 2020
Заразившийся COVID-19 депутат не смог найти лекарств
Фото: страница Федота Тумусова на Facebook
Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после того, как член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, который заразился коронавирусной инфекцией, заявил, что врач смог прийти к нему только на второй день после вызова и не выдал лекарств, несмотря на то что в аптеке нужного препарата также не нашлось. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По словам депутата, пришедший по вызову врач рассказал, что все лекарства раскупили столичные больницы.

«У пациента были оперативно запрошены данные о поликлинике, в которую он обращался», — сообщили в депздраве, заверив, что сейчас в Москве имеется трехмесячный запас препаратов.

По поводу визита врача на следующий день после вызова в депздраве пояснили, что такая практика применяется из-за сильно возросшей нагрузки на медицинских работников.

«В 95 процентях случаев врач выходит к пациенту в тот же или на следующий день. К некоторым пациентам, если того позволяет состояние, врачи приходят спустя несколько дней», — пояснили в ведомстве.

Ранее в ноябре сообщалось, что коронавирусом заразился депутат Государственной думы Виталий Милонов.
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Политика , Москва
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