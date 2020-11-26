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Лавров уличил Запад в «стиле игры без правил» 

ИА Regnum и ещё 3 2 часа назад
Лавров уличил Запад в «стиле игры без правил»
Фото: РИА Новости
Официальные лица стран Запада предъявляют России и Белоруссии ультиматумы, а также используют технологии организации массовых беспорядков в Союзном государстве. Об этом 26 ноября в Минске на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

«На Россию и Белоруссию оказывается давление с целью изменить нашу линию, ограничить развитие наших стран. В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела — с избытком. Применяется технология организации массовых беспорядков, оппозиция получает финансовую и прочую поддержку», — сообщил глава МИД России.

По его словам, сейчас Запад действует «в стиле игры без правил». Лавров пояснил: «Без предъявления доказательств вводятся односторонние санкции. Заморожена работа выстраивавшихся годами форматов взаимодействия».
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Интерфакс , Минск , США
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