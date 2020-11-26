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Песков: призывы к РФ "сделать шаг назад" в вопросе Донбасса не способствуют прогрессу

ТАСС
21 минуту назад
Рассуждения о необходимости "сделать шаг назад" в урегулировании в Донбассе не способствуют прогрессу. Такое мнение в беседе с журналистами высказал в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана, который ранее призвал Путина сделать "шаг назад" и пересмотреть Минские соглашения.
В Кремле ответили на призыв к Путину "сделать шаг назад"
Фото: ТАССТАСС
"Рассуждения относительно "шагов назад", относительно подмены одних договоренностей эфемерными другими договоренностями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договоренности и так далее - это все далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад", - подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также заявил, что "здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед". "Надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Здесь все предельно просто", - подытожил он.

Диалог РФ и США

Кремль не может спрогнозировать, будет ли восстановлен российско-американский диалог по Донбассу, заявил Дмитрий Песков.
"В последнее время наши американские коллеги были гораздо менее предсказуемы, чем раньше, поэтому мы не беремся что-то прогнозировать в наших двусторонних отношениях", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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