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В интервью «Известиям» спикер верхней палаты отметила, что поддерживает реформу госаппарата, которую предложил Мишустин. По словам Матвиенко, инициатива выглядит эффективной, хотя результат будет виден при практической реализации предлагаемых главой кабмина мер.

Во главу угла, на мой взгляд, должна ставиться эффективность государственного управления, управления в самом широком смысле, и повышение коэффициента полезного действия. Необходимо убрать дублирование функций и полномочий, — сказала Матвиенко.

Она добавила, что необходимость реформы вызвана не только дублированием функций, но множеством изменений, произошедших в последнее время. На них должны быть даны «адекватные ответы», заметила она. В частности, государству на фоне пандемии нужно оптимизировать траты.

Мы хорошо понимаем, что тучные годы остались позади, и сегодня вопрос более рационального расходования средств является крайне важным. Реализуя максимально эффективную модель управления, мы можем этого добиться, — сказала спикер Совета Федерации.

В госаппарате России, по её словам, есть ведомства, которые выполняют функции дублёров и посредников для перекачивания бюджетных денег.