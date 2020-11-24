Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Лавров прокомментировал выход США из ДОН 

RT на русском и ещё 1 20 минут назад
Лавров прокомментировал выход США из ДОН
Фото: РИА Новости
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал в эфире телеканала «Россия 24» выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).

«Печально, что еще один инструмент поддержания мировой стабильности, безопасности — Договор об открытом небе — почил в бозе благодаря решению Соединенных Штатов», — заявил Лавров

Он отметил, что «и Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и Договор об открытом небе Соединенные Штаты разорвали, ссылаясь на то, что эти документы нарушались систематически и давно Россией — опять-таки, голословно, опять-таки, без фактов, опять-таки, скрывая то, что подозрения в нарушении в адрес Соединённых Штатов исчисляются десятками случаев, и все это хорошо известно».
Ранее в Министерстве иностранных дел России отметили, что Россия будет добиваться «твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН».
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
RT на русском: последние новости
В России проведут оптимизацию институтов развития В России проведут оптимизацию институтов развития Песков объяснил, почему Путин не делает прививку от коронавируса Песков объяснил, почему Путин не делает прививку от коронавируса В Кремле оценили последствия циклона в Приморье В Кремле оценили последствия циклона в Приморье
Комментарии
Политика , Оружие , Сергей Лавров , МИД , Дон , Италия , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео
00:15
Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео
В мире Интернет
Появилось видео с похорон Романа Виктюка во Львове
02:26
Появилось видео с похорон Романа Виктюка во Львове
В мире Происшествия
Азербайджанские военные постреляли из «Солнцепеков» и попали на видео
00:25
Азербайджанские военные постреляли из «Солнцепеков» и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата детей в заложники в Петербурге
00:44
Опубликовано видео с места захвата детей в заложники в Петербурге
Происшествия
Трагедия в Москве: вылетевший на тротуар внедорожник попал на видео
00:06
Трагедия в Москве: вылетевший на тротуар внедорожник попал на видео
Происшествия
Разгромивший подъезд дома на Сахалине россиянин попал на видео
00:40
Разгромивший подъезд дома на Сахалине россиянин попал на видео
Происшествия
Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео
01:33
Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео
Армия В мире
Опубликовано видео запуска китайской ракеты на Луну
01:33
Опубликовано видео запуска китайской ракеты на Луну
Наука и техника В мире
При пожаре в расселенной пятиэтажке пострадали дети
00:31
При пожаре в расселенной пятиэтажке пострадали дети
Происшествия Пожары
Появилось видео задержания организаторов центра «Свидетелей Иеговы»
00:33
Появилось видео задержания организаторов центра «Свидетелей Иеговы»
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение