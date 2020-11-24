Лавров прокомментировал выход США из ДОН 

«Печально, что еще один инструмент поддержания мировой стабильности, безопасности — Договор об открытом небе — почил в бозе благодаря решению Соединенных Штатов», — заявил Лавров

Он отметил, что «и Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и Договор об открытом небе Соединенные Штаты разорвали, ссылаясь на то, что эти документы нарушались систематически и давно Россией — опять-таки, голословно, опять-таки, без фактов, опять-таки, скрывая то, что подозрения в нарушении в адрес Соединённых Штатов исчисляются десятками случаев, и все это хорошо известно».