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Жириновский предсказал судьбу пенсий в России 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
Жириновский предсказал судьбу пенсий в России
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что Пенсионный фонд России упразднят, а пенсии будут выплачиваться напрямую. Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, с таким заявлением политик выступил перед началом пленарного заседания Госдумы.

«Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен», — уверен Жириновский.

Он также отметил, что ПФР — это «огромное количество чиновников, помещений», бюрократическая структура.

«Пенсии [станут] платить напрямую гражданам. Такая цифровизация движения денег по стране», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда. В сентябре 2020-го комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроекты о возвращении индексации выплат работающим пенсионерам.
При этом депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что в 2021 году в нижней палате парламента будут добиваться возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.
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Политика , Владимир Жириновский , Ярослав Нилов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , ЛДПР , ИТАР-ТАСС
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