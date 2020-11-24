Жириновский предсказал судьбу пенсий в России 

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По данным издания, с таким заявлением политик выступил перед началом пленарного заседания Госдумы

«Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен», — уверен Жириновский.

Он также отметил, что ПФР — это «огромное количество чиновников, помещений», бюрократическая структура.

«Пенсии [станут] платить напрямую гражданам. Такая цифровизация движения денег по стране», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда. В сентябре 2020-го комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроекты о возвращении индексации выплат работающим пенсионерам.