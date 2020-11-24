Жириновский предсказал судьбу пенсий в России 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что Пенсионный фонд России упразднят, а пенсии будут выплачиваться напрямую. Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, с таким заявлением политик выступил перед началом пленарного заседания Госдумы.
«Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен», — уверен Жириновский.
Он также отметил, что ПФР — это «огромное количество чиновников, помещений», бюрократическая структура.
«Пенсии [станут] платить напрямую гражданам. Такая цифровизация движения денег по стране», — подчеркнул лидер ЛДПР.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда. В сентябре 2020-го комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроекты о возвращении индексации выплат работающим пенсионерам.
При этом депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что в 2021 году в нижней палате парламента будут добиваться возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.