Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

СМИ: раскрыты детали бункера Путина 

Павел Тиунов 1 час назад
СМИ: раскрыты детали бункера Путина
Фото: ТАСС
Бункер, в котором уже более полугода укрывается президент России Владимир Путин, оборудован системами биологической защиты, а чиновники, чтобы попасть на прием к главе государства, выдерживают двухнедельный карантин, заявил «Собеседнику» политолог Валерий Соловей. Эксперт добавил, что национальный лидер не сидит в убежище безвылазно: иногда он летает в резиденцию в Сочи.
Соловей подчеркнул, что большую часть времени Путин проводит в резиденции в Ново-Огарево в специальном помещении, максимально защищенном при помощи фильтров биологической очистки воздуха и воды. Так, президента оберегают от возможного попадания в бункер различных инфекций. Количество визитов к главе государства, по словам эксперта, ограничено: на постоянной основе национального лидера посещают не больше десяти человек, остальные перед визитом к Путину выдерживают двухнедельный карантин.

«Включая спикера Госдумы. Мэр Москвы Собянин, он с Путиным уже несколько месяцев не может встретиться, несмотря на все попытки», — добавил Соловей.

По его словам, вокруг президента выставлено несколько контуров охраны, в убежище глава государства проводит основное время, но иногда выезжает в резиденцию Бочаров Ручей в Сочи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший сокурсник главы государства по институту КГБ Юрий Швец заявил, что в российских государственных структурах работают предатели, которые организовали заговор против Путина. По его словам, информацию о национальном лидере американской разведке сливают сотрудники ФСБ, Минобороны и администрации президента.
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
Комментарии 4
Политика , Юрий Швец , Валерий Соловей , Владимир Путин , ФСБ , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
01:20
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
В мире
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
00:58
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
Происшествия
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
00:42
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
00:39
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
В мире
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
00:42
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
Происшествия
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
00:34
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
Происшествия
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
02:33
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
Происшествия
Появилось видео спасения гусыни в Москве
00:25
Появилось видео спасения гусыни в Москве
Происшествия
Появилось видео доставки спецтехники в Карабах
00:54
Появилось видео доставки спецтехники в Карабах
Армия
Приключения Байдена в СССР, попавшие на видео
02:33
Приключения Байдена в СССР, попавшие на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение