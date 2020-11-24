СМИ: раскрыты детали бункера Путина 

Бункер, в котором уже более полугода укрывается президент России Владимир Путин , оборудован системами биологической защиты, а чиновники, чтобы попасть на прием к главе государства, выдерживают двухнедельный карантин, заявил «Собеседнику» политолог Валерий Соловей . Эксперт добавил, что национальный лидер не сидит в убежище безвылазно: иногда он летает в резиденцию в Сочи.

Соловей подчеркнул, что большую часть времени Путин проводит в резиденции в Ново-Огарево в специальном помещении, максимально защищенном при помощи фильтров биологической очистки воздуха и воды. Так, президента оберегают от возможного попадания в бункер различных инфекций. Количество визитов к главе государства, по словам эксперта, ограничено: на постоянной основе национального лидера посещают не больше десяти человек, остальные перед визитом к Путину выдерживают двухнедельный карантин.

«Включая спикера Госдумы. Мэр Москвы Собянин, он с Путиным уже несколько месяцев не может встретиться, несмотря на все попытки», — добавил Соловей.

По его словам, вокруг президента выставлено несколько контуров охраны, в убежище глава государства проводит основное время, но иногда выезжает в резиденцию Бочаров Ручей в Сочи.