Глава МИД Испании обсудила с Лавровым пандемию 

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«Аранча Гонсалес Лая побеседовала со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении испанского МИД в Twitter.

Там добавили, что министры «затронули COVID-19, терроризм, ситуацию в Ливии и Белоруссии и двустороннее сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, безопасности, туризма, науки и образования».