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Глава МИД Испании обсудила с Лавровым пандемию 

RT на русском 1 час назад
Глава МИД Испании обсудила с Лавровым пандемию
Фото: Reuters
Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая провела телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Аранча Гонсалес Лая побеседовала со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении испанского МИД в Twitter.

Там добавили, что министры «затронули COVID-19, терроризм, ситуацию в Ливии и Белоруссии и двустороннее сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, безопасности, туризма, науки и образования».
Ранее сообщалось, что власти автономного сообщества Мадрид решили закрыть регион на 10 дней из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Испания , Ливия , Мадрид
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