Путин посетит Саров

"Да, такая поездка планируется", — сказал он.

Путин в последний раз посещал Саров в сентябре 2014 года. Тогда он встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики — одного из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России.

В первый раз президент побывал в этом городе в 2003 году, во второй — в феврале 2012 года, когда Путин провел здесь круглый стол по укреплению обороноспособности государства. Тогда же он посетил НИИ экспериментальной физики, а также Саровский монастырь.