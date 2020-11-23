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Путин 25 ноября планирует посетить Саров 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Путин посетит Саров
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин планирует 25 ноября посетить город Саров в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, такая поездка планируется", — сказал он.

Путин в последний раз посещал Саров в сентябре 2014 года. Тогда он встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики — одного из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России.
В первый раз президент побывал в этом городе в 2003 году, во второй — в феврале 2012 года, когда Путин провел здесь круглый стол по укреплению обороноспособности государства. Тогда же он посетил НИИ экспериментальной физики, а также Саровский монастырь.
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Политика , Владимир Путин , Нижегородская Область , Саров
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