В Кремле оценили последствия циклона в Приморье

Власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий непогоды, однако на это потребуется время, так как ущерб нанесен колоссальный. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 23 ноября.

— К сожалению, несмотря на напряженную круглосуточную работу, действительно, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что сильный ледяной шторм нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, в частности энергетике. Дмитрий Песков уточнил, что эти последствия еще ощущаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что два борта МЧС России доставят в Приморский край из столицы дизель-генераторы для подачи воды и тепла местным жителям.

В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации после снежного циклона. Во Владивостоке прошел ледяной дождь, который вызвал проблемы с сотовой связью, энергоснабжением, подачей воды и тепла.