Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Кремле оценили последствия непогоды в Приморье 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
В Кремле оценили последствия циклона в Приморье
Фото: Вечерняя Москва
Власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий непогоды, однако на это потребуется время, так как ущерб нанесен колоссальный. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 23 ноября.

— К сожалению, несмотря на напряженную круглосуточную работу, действительно, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что сильный ледяной шторм нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, в частности энергетике. Дмитрий Песков уточнил, что эти последствия еще ощущаются до сих пор.
Ранее сообщалось, что два борта МЧС России доставят в Приморский край из столицы дизель-генераторы для подачи воды и тепла местным жителям.
В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации после снежного циклона. Во Владивостоке прошел ледяной дождь, который вызвал проблемы с сотовой связью, энергоснабжением, подачей воды и тепла.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
Вечерняя Москва: последние новости
Кабмин проведет оптимизацию институтов развития Кабмин проведет оптимизацию институтов развития Дегтярев оценил конкурс на свою охрану за 33 миллиона рублей Дегтярев оценил конкурс на свою охрану за 33 миллиона рублей Путин ответил на вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха Путин ответил на вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха
Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , МЧС , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
01:24
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
Происшествия
Протестующие американцы сожгли маски и попали на видео
00:44
Протестующие американцы сожгли маски и попали на видео
В мире Общество
Массовая драка девушек в Томске попала на видео
02:14
Массовая драка девушек в Томске попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео подробностей о состоянии здоровья Прилучного
00:54
Опубликовано видео подробностей о состоянии здоровья Прилучного
Шоу-бизнес Происшествия
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
00:25
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
Происшествия
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
00:32
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
01:20
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
Происшествия В мире
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
00:20
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
Происшествия
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
01:09
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
Армия
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
00:38
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение