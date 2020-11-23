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Появилось видео подробностей продажи мэрии Якутска 

Вадим Дроздов 26 минут назад
Мэр Якутска Сардана Авксентьева распорядилась выставить на продажу здание городской администрации.
"Есть одна мысль, которую я с моими заместителями долго обсуждали, более года. И вот сегодня мы приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии. Сначала на проспекте, чуть позже — на Октябрьской и Гоголя. Продажа муниципального имущества строго регламентируемая процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо все соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешевке" друзьям или родственникам", — говорилось в одном из постов мэра в Инстаграм.
Политика , Видео , Сардана Авксентьева
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