Ещё
Далее:
Читайте также:
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

РБК узнало о планируемой реформе институтов развития 

RT на русском 43 минуты назад
Правительство России утвердило концепцию реформы институтов развития, пишет РБК со ссылкой на источники в кабмине и в одном из институтов.
Проект предусматривает ликвидацию восьми институтов развития: Фонда развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвеста, Агентства по технологическому развитию, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).
При этом, предполагается, что часть функций трёх последних перейдут к госкорпорации ВЭБ.РФ.
«Весь функционал институтов развития по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится… При этом основным финансовым институтом развития Дальнего Востока действительно станет ВЭБ.РФ, чьи ресурсы значительно превышают те, которые были на балансе Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ)», — пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Кроме того, по данным издания, под управление ВЭБ.РФ планируется передать Корпорацию «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд «Сколково», «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.
В конце октября председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о его возможном уходе из компании.
Видео дня. Первое фото Михаила Ефремова из колонии
RT на русском: последние новости
РБК узнало о планируемой реформе институтов развития РБК узнало о планируемой реформе институтов развития Путин объяснил, почему не поздравлял Байдена Путин объяснил, почему не поздравлял Байдена Путин назвал авторов текста соглашения по Карабаху Путин назвал авторов текста соглашения по Карабаху
Комментарии
Политика , Алексей Чекунков , Анатолий Чубайс , Роснано , Фонд Сколково , Фонд содействия инновациям , Правительство РФ , Фонд развития промышленности , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео новых ограничений в Москве и Петербурге
01:44
Видео новых ограничений в Москве и Петербурге
Общество
Гробы эконом-класса из картона попали на видео
03:15
Гробы эконом-класса из картона попали на видео
Общество
Появилось видео планов КНР ввести тотальную слежку
02:58
Появилось видео планов КНР ввести тотальную слежку
В мире
Сильный пожар у метро «Нагатинская» в Москве попал на видео
00:11
Сильный пожар у метро «Нагатинская» в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Разгон протестующих в Минске попал на видео
00:42
Разгон протестующих в Минске попал на видео
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Барнауле попал на видео
00:13
Пожар в исправительной колонии в Барнауле попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с упавшим в реку грузовиком
00:20
Опубликовано видео с упавшим в реку грузовиком
Происшествия
Артист в костюме крысы прошелся по улицам Нью-Йорка и попал на видео
03:48
Артист в костюме крысы прошелся по улицам Нью-Йорка и попал на видео
В мире Общество
Массовые протесты в Гватемале попали на видео
00:58
Массовые протесты в Гватемале попали на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места обрушения строительного крана на дом
00:31
Появилось видео с места обрушения строительного крана на дом
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение