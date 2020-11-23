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Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена с победой 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена с победой
Фото: ТАСС
Выборы президента США состоялись 3 ноября. После подсчета голосов СМИ объявили победителем Джо Байдена.
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему пока не поздравил с победой на выборах главы государства в США кандидата от демократов Джо Байдена.

«Что касается тех, кто поздравляет, — это дело каждого, все люди опытные, знающие, что и как они делают. В прошлой итерации все поздравили даже госпожу Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп», — отметил Путин в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в Кремле с одинаковым уважением относятся и к действующему президенту США Дональду Трампу, и к кандидату на данный пост Джо Байдену.

«Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что Россия будет работать с любым президентом, которого выберет народ Соединенных Штатов.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. После подсчета голосов СМИ объявили победителем Джо Байдена. В свою очередь Трамп заявил, что намерен разобраться во всем детально и отстаивать собственную победу в суде.
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Политика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин
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