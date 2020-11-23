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Чубайса увольняют с поста главы «Роснано» 

News.ru и ещё 4 19 минут назад
Чубайса увольняют с поста главы «Роснано»
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Анатолий Чубайс покинет должность руководителя «Роснано» в связи с реорганизацией структуры. Правительство утвердило концепцию реформы институтов развития.
В рамках этой концепции обсуждается уход Чубайса с поста руководителя, он возглавлял структуру с момента её создания. Ему будет предложена новая должность, пишет РБК.
Пока неизвестно, кем будет Чубайс после реформирования «Роснано». Известно, что эта структура и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ, а РФПИ — под управление РВК. Функционировать будут восемь институтов развития.
Ранее NEWS.ru сообщал, что неожиданно появившаяся информация со ссылкой на один из информационных сайтов о том, что, дескать, Анатолий Чубайс попросил президента отпустить его на пенсию, большой сенсацией пока не стала. А всё потому, что «железного Толика» уже столько раз молва отправляла в отставку и опалу, что без официального подтверждения никто в его уход в политическое и деловое небытие не поверит.
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Комментарии 7
Политика , Анатолий Чубайс , Роснано , ВЭБ , Российский фонд прямых инвестиций
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