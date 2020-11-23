Путин раскритиковал избирательную систему в США 

Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно, — мне кажется, для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы. Кандидат, который выигрывает в том или ином штате, забирает голоса всех выборщиков. Разве это демократично? — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».