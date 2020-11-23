Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Путин раскритиковал избирательную систему в США 

News.ru и ещё 3 55 минут назад
Путин раскритиковал избирательную систему в США
Фото: Adam Delgiudice/Global Look Press
Российский президент Владимир Путин отметил недостатки избирательной системы в США, усомнившись в демократичности подобного подхода.

Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно, — мне кажется, для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы. Кандидат, который выигрывает в том или ином штате, забирает голоса всех выборщиков. Разве это демократично? — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Российский лидер отметил, что иногда в Соединённых Штатах может складываться ситуация — и такие примеры уже встречались, — когда большинство голосов выборщиков не разделяют мнение большинства избирателей.

Нужно там что-то менять или не нужно — это не наше дело, это дело самого американского народа, — отметил российский лидер, добавив, что не считает нужным указывать пальцем на огрехи в чужих политических системах.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.
Ранее NEWS.ru писал, что команда демократа Джо Байдена раскрыла детали планирующейся инаугурации нового президента.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
News.ru: последние новости
СМИ: в РФ упраздняют восемь институтов развития СМИ: в РФ упраздняют восемь институтов развития Дегтярёв отказался от собственной охраны за 33 млн рублей Дегтярёв отказался от собственной охраны за 33 млн рублей СМИ: Путин посетит один из российских регионов СМИ: Путин посетит один из российских регионов
Комментарии
Политика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Демократическая партия США , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
00:32
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
01:20
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
Происшествия В мире
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
00:20
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
Происшествия
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
01:09
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
Армия
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
00:38
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
Армия
Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах
02:02
Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах
Армия
Нападение на пост ДПС в Волгограде попало на видео
01:08
Нападение на пост ДПС в Волгограде попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей вечеринки в МИД
00:45
Появилось видео подробностей вечеринки в МИД
Общество
Опубликовано видео массовых протестов во Франции
02:22
Опубликовано видео массовых протестов во Франции
В мире
Появилось видео пожара в исправительной колонии
00:41
Появилось видео пожара в исправительной колонии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение