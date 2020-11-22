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Мишустин отправил министра в пострадавший от ледяных дождей Владивосток 

Lenta.ru 38 минут назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову отправиться во Владивосток, пострадавший от мощных ледяных дождей. Об этом сообщается на сайте правительства.
Во Владивостоке министр должен будет создать рабочую группу, в которую войдут представители еще семи министерств.
Ледяной дождь парализовал российский город
По данным правительства, ледяные дожди и сильный ветер привели к лавинообразном обрывам и повреждениям линий электропередачи, из-за чего в Приморье без света остались 130 тысяч человек в 21 населенном пункте. Сейчас там работают 120 бригад энергетиков, дополнительно направлены силы МЧС.
Ранее сообщалось, что из-за стихии правительство Приморского края приняло решение закрыть мост на остров Русский во Владивостоке для движения автомобилей. У моста обледенели ванты, поэтому ездить по нему может быть опасно. Кроме того, из-за шторма отменили паромы, а из-за обледенения путей было приостановлено железнодорожное сообщение. Некоторые жители города и его окрестностей также жаловались на отключение отопления, водоснабжения и на проблемы с интернетом. В городе открыли полевые кухни для жителей.
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Комментарии 38
Политика , Видео , Алексей Чекунков , Михаил Мишустин , МЧС , Владивосток , Приморский Край
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