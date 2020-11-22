Раскрыто реальное состояние здоровья Путина

Так журналист прокомментировал слухи в западных СМИ о возможной скорой отставке российского президента в связи с проблемами со здоровьем. Зарубин лично брал интервью у Путина, поэтому опроверг данную информацию.

Все эти слухи о здоровье президента абсолютная ерунда. То, что СМИ пишут бесконечно, это одно из последствий пандемии. Большинство журналистов и блогеров с утра до ночи смотрят телевизор и что-то видят, — сказал Зарубин, добавив, что люди не видят в реальности, «что происходит».

Зарубин сообщил, что на следующей неделе у президента «много мероприятий» и работает Путин так же, как работал раньше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начиная совещание с членами правительства по коронавирусу, президент России Владимир Путин погнул листы с текстом выступления. В Интернете начало распространяться видео, а многие предположили, что новости, посвящённые этому, станут одними из самых читаемых.