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МИД России прокомментировал выход США из ДОН 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
МИД России прокомментировал выход США из ДОН
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России прокомментировало завершение Соединёнными Штатами процедуры выхода из Договора по открытому небу.

«Будем добиваться твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что если партнёры России хотят, чтобы договор продолжал действовать, а Россия оставалась участником ДОН, то им «надлежит не откладывая всерьёз задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей».
США выходят из Договора по открытому небу
В МИД подчеркнули, что от выхода США из договора не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих Соединённых Штатов и их союзников.
Отмечается, что «теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России».

«Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчёркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что, исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будут принимать соответствующие решения.
Соединённые Штаты 22 ноября официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках Договора по открытому небу.
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Политика , Учения НАТО , Крым наш , Планы НАТО , МИД , Венгрия , Канада , США
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