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Путин пока не планирует встречаться с Собяниным по ситуации с COVID-19 

News.ru и ещё 2 21 ноября 2020
Путин не планирует встречаться с Собяниным
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин постоянно контактирует с мэром Москвы Сергеем Собяниным по ситуации с коронавирусом, но отдельной встречи по этому вопросу пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможной встрече Собянина с Путиным для обсуждения ситуации с коронавирусом в столице.

Нет. Пока в ближайшее время не планируется, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос, планирует ли Путин встретиться с Собяниным.

Он уточнил, что Собянин «возглавляет одно из подразделений штаба в правительстве», работает по этому вопросу с регионами, поэтому находится в постоянном, ежедневном, контакте с президентом.
Как писал NEWS.ru, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остаётся управляемой и контролируемой. По словам Собянина, на прошлой неделе серьёзного всплеска заболеваемости не произошло. По загрузке коечного фонда наблюдается небольшое высвобождение в больницах, хотя сами цифры по количеству госпитализируемых высокие. Мэр добавил, что доля заразившихся старшеклассников в общем количестве выявленных коронавирусных больных уменьшилась практически в два раза. Это произошло в том числе и из-за того, что они были переведены на дистанционное обучение. Собянин добавил, что необходимости закрывать детские сады в Москве пока нет.
Ранее мэр Москвы заявил, что введённые в городе ограничения дают свои результаты.
10 ноября столичные власти ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время запретили работать ресторанам, кафе, барам и ночным клубам, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничили работу заведений культурного досуга и ужесточили условия проведения спортивных мероприятий.
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Комментарии 3
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Владимир Путин , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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