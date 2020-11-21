Путин не планирует встречаться с Собяниным

Нет. Пока в ближайшее время не планируется, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос, планирует ли Путин встретиться с Собяниным.

Он уточнил, что Собянин «возглавляет одно из подразделений штаба в правительстве», работает по этому вопросу с регионами, поэтому находится в постоянном, ежедневном, контакте с президентом.

Как писал NEWS.ru, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остаётся управляемой и контролируемой. По словам Собянина, на прошлой неделе серьёзного всплеска заболеваемости не произошло. По загрузке коечного фонда наблюдается небольшое высвобождение в больницах, хотя сами цифры по количеству госпитализируемых высокие. Мэр добавил, что доля заразившихся старшеклассников в общем количестве выявленных коронавирусных больных уменьшилась практически в два раза. Это произошло в том числе и из-за того, что они были переведены на дистанционное обучение. Собянин добавил, что необходимости закрывать детские сады в Москве пока нет.

Ранее мэр Москвы заявил, что введённые в городе ограничения дают свои результаты.