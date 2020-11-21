Россия ответила Британии по «делу Магнитского» 

Россия ввела ответные санкции против Британии. Поводом стали действия Лондона, ранее применившего санкции против ряда должностных лиц России в рамках так называемого «дела Магнитского».

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — сказано в заявлении МИД РФ.

В министерстве отметили, что по поводу Магнитского Москва не раз давала «исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, в Лондоне предпочитают не замечать».

«Непонятно, на каком основании там берутся «назначать» виновных и определять им «наказание». Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя», — подытожили в МИД.

Российские дипломаты призвали руководство Британии отказаться от необоснованной конфронтации, отметив, что «любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа».

Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan. Он заявил, что якобы раскрыл схемы масштабного хищения бюджетных средств в России. Речь шла о незаконном возврате налогов. Затем Магнитский сам был арестован и обвинён в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году он умер в изоляторе «Матросская тишина». На Западе смерть аудитора использовали как предлог для политического давления на Россию и введения санкций.

Российские власти осудили санкции, заявив, что Магнитский сам был причастен к коррупции.