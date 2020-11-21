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Пушков ответил на выпад нового президента Молдавии 

Майк Габриелян 38 минут назад
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на выпад Майи Санду, избранной президентом Молдавии. Ранее она призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья.

«Санду призывает к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Но именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. 220 тысяч из них — наши граждане. Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии», — написал Пушков.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Санду заявила, о неэффективности «мягкого подхода» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта. По её словам, она будет настаивать на «полном выводе российских войск с территории Молдавии».
Напомним, прорумынские популисты и радикалы после развала СССР решили устроить этнические зачистки бывшей советской республики. Однако они столкнулись с ожесточенным сопротивлением полумиллиона молдаван, русских, украинцев, не желающих радикализации страны. После вооруженных столкновений на берегах Днестра была образована Приднестровская республика.
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Политика , Видео , Алексей Пушков , Совет Федерации
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