Пушков ответил на выпад нового президента Молдавии 

«Санду призывает к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Но именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. 220 тысяч из них — наши граждане. Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии», — написал Пушков.