Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на выпад Майи Санду, избранной президентом Молдавии. Ранее она призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья.
«Санду призывает к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Но именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. 220 тысяч из них — наши граждане. Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии», — написал Пушков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Санду заявила, о неэффективности «мягкого подхода» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта. По её словам, она будет настаивать на «полном выводе российских войск с территории Молдавии».
Напомним, прорумынские популисты и радикалы после развала СССР решили устроить этнические зачистки бывшей советской республики. Однако они столкнулись с ожесточенным сопротивлением полумиллиона молдаван, русских, украинцев, не желающих радикализации страны. После вооруженных столкновений на берегах Днестра была образована Приднестровская республика.