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Лавров провел встречу с Пашиняном 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 46 минут назад
Лавров провел встречу с Пашиняном
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся в Ереване в рамках визита российской межведомственной делегации.
На встрече обсуждался вопрос безопасности возвращения жителей Нагорного Карабаха в непризнанную республику. По словам Пашиняна, он все еще остается нерешенным, передает ТАСС.

«Есть вопросы, которые не решены. Как в дальнейшем мы будем обеспечивать использование права жителей нескольких районов на возвращение? Кто будет обеспечивать безопасность наших соотечественников, как это будет реализовываться? Это, конечно, вопросы, которые находятся в нашей повестке, и мы должны обсудить это и принять решения по этому поводу», — отметил премьер.

Пашинян подчеркнул, что в решении вопроса возвращения жителей Карабаха в свои дома «намечается хорошая динамика». Также премьер заявил, что Россия и Армения имеют общие взгляды на стратегическое будущее.

«Я думаю, что нам нужно еще раз сверить наши видения на ближайшее и стратегическое будущее, и я уверен, что по этому поводу у нас в целом общие взгляды, общие планы, и по итогам сегодняшних переговоров мы должны это констатировать», — сказал Пашинян.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент России Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.
В понедельник оперативная группа МЧС России, состоящая из 30 специалистов, прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Позже спасатели развернули лагерь неподалеку от столицы Карабаха. Оперативная группа войдет в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования и будет расширена до 150 человек.
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Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Армения
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