Лавров провел встречу с Пашиняном 

«Есть вопросы, которые не решены. Как в дальнейшем мы будем обеспечивать использование права жителей нескольких районов на возвращение? Кто будет обеспечивать безопасность наших соотечественников, как это будет реализовываться? Это, конечно, вопросы, которые находятся в нашей повестке, и мы должны обсудить это и принять решения по этому поводу», — отметил премьер.