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В Крыму ответили на заявление Санду о статусе полуострова 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал первой внешнеполитической ошибкой заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о статусе полуострова.
Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что считает Крым территорией Украины. Санду отметила, что жители страны придерживаются различных позиций по этому вопросу, однако ее мнение остается неизменным. Также она выразила мнение, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы.

"Озвучивая противоречивые высказывания по вопросу взаимодействия Молдавии и Москвы, Санду допускает первую внешнеполитическую ошибку. У нового президента Молдавии нет последовательности и взвешенного подхода", — сказал РИА Новости Гемпель.

Санду назвала Крым Украиной
По его словам, Санду следует рассуждать не о Крыме, а искать возможность урегулирования ситуации в Приднестровье.

"При нынешнем подходе Тирасполь для Молдавии может быть потерян полностью. Крым же свою судьбу навеки связал с Россией, и это не оговаривается", — подчеркнул Гемпель.

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Политика , Видео , В мире , Юрий Гемпель , РИА Новости , Молдова , Москва , Республика Крым
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