Путин оценил мир в Карабахе

"Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев", — сказал глава государства в пятницу на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
"Это имеет для нас и внутриполитическое измерение, и представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики", — сказал он.
"Направление СНГ для России является приоритетным во внешней политике, это очевидная вещь для всех, это очень важно с экономической точки зрения", — заверил президент РФ. По его оценке, Россию и республики бывшего Советского Союза "связывают особые отношения". "Это глубокая кооперация, взаимозаменяемость", — назвал российский лидер некоторые аспекты взаимодействия.
Защита святынь
"Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских", — сказал глава государства, отметив, что этот вопрос "имеет важное нравственное, человеческое измерение".
"Полагаю, что здесь весьма востребовано подключение ЮНЕСКО. Рассчитываем также и на помощь ЮНИСЕФ детям и подросткам, которые особенно беззащитны перед ужасами военных конфликтов", — подчеркнул Путин.
"Все наши гуманитарные усилия и деятельное подключение профильных международных структур в дальнейшем помогут выходу на надежное долгосрочное политическое урегулирование нагорнокарабахской проблемы", — подчеркнул президент РФ. Он добавил, что Россия будет и далее на этой основе выстраивать взаимодействие со своими партнерами по Минской группе ОБСЕ. "Надеюсь, что наша работа продолжится", — сказал Путин.
Решение гуманитарных проблем
"Мы договорились с обоими лидерами, что в ближайшее время в Армению и Азербайджан будет направлена российская делегация в составе руководителей ряда министерств и ведомств", — сказал Путин.
"Знаю, что во многих странах люди обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе, сопереживают людям, которые попали там в очень сложное положение. Но сейчас безопасные условия для сотрудников гуманитарных организаций созданы, обеспечены, а поле для совместных усилий на этом направлении самое обширное", — сказал Путин.
Четкая и слаженная работа российских миротворцев
"Хочу отметить четкую, слаженную работу российских миротворцев", — заявил глава государства в пятницу на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.