Путин ликвидировал два агентства

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь) прекращают свое существование.

Функции обоих упраздненных ведомств переходят к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Минцифры принимает на себя все обязательства, в том числе и те, что возникли в результате исполнения судебных решений.

Правительству поручено провести процедуры по ликвидации обоих ведомств, определить количество служащих в Минцифры и распределить обязанности между ними, а также решить все возникшие материальные и юридические вопросы.