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Путин ликвидировал Роспечать и Россвязь 

РИА «ФедералПресс» и ещё 18 1 час назад
Путин ликвидировал два агентства
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь.
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь) прекращают свое существование.
Функции обоих упраздненных ведомств переходят к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Минцифры принимает на себя все обязательства, в том числе и те, что возникли в результате исполнения судебных решений.
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Правительству поручено провести процедуры по ликвидации обоих ведомств, определить количество служащих в Минцифры и распределить обязанности между ними, а также решить все возникшие материальные и юридические вопросы.
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Политика , Владимир Путин , Россвязь , Роспечать
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