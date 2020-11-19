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Лавров жестко ответил на обвинения в адрес России в «нарушении обязательств» в ОДКБ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В ходе договоренностей с Баку и Ереваном по Карабаху Москва не нарушала обязательств по ОДКБ, эти обвинения нечистоплотны и некомпетентны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«С одной стороны (утверждается): «Россия чуть ли не всех обманула и стала главным выгодоприобретателем». А на другом полюсе: «Россия предала своих союзников». При этом вы же видите, насколько нечистоплотно, в том числе и в нашей российской политологической среде, комментируют произошедшее», — заявил Лавров в интервью RT, передает РИА «Новости».

Глава ведомства отметил, что некоторые аналитики обвиняют Москву в предательстве своих обязательств по Договору о коллективной безопасности.

«Во-первых, не думаю, что люди (а я знаю их фамилии) просто политически неграмотные, юридически необразованные. Во-вторых, они не могут не знать, что обязательства ОДКБ распространяются исключительно на совместную защиту страны-члена ОДКБ от внешней агрессии, чего, конечно же, не происходило с Арменией. Таких примеров много. Оставляю их на совести авторов за рубежом и в Российской Федерации», — сказал он.

Он добавил, что «записная оппозиция» применяет все средства, включая «откровенное передергивание фактов». «Мы будем работать над реализацией нашей внешней политики, определенной президентом и пользующейся, судя по опросам, в том числе RT, широкой поддержкой наших граждан», — указал Лавров.
Путин назвал виновного в провале в Карабахе
Министр подчеркнул, что Россия не пыталась заработать политические очки на заключении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.
Ранее Минобороны уточнило расположение постов миротворцев в Карабахе.
Напомним, 10 ноября лидеры России Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Москва
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