«Позорная история»: Аксёнов о резолюции ООН по Крыму

Документ приняли в третьем комитете Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам. За него проголосовали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.

Это пропагандистский документ, его главная цель — отравлять информационное пространство протухшими мифами, которые распространяют Киев и страны, причастные к государственному перевороту на Украине, и создавать новые поводы для обвинений России, — написал Аксёнов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Чиновник отметил, что одобрение подобных резолюций не делает ООН чести и говорит о катастрофической деградации политики Запада и попытках шантажировать суверенные страны и народы.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.