Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Аксёнов назвал резолюцию ООН по Крыму «позорной историей» 

News.ru 1 час назад
«Позорная история»: Аксёнов о резолюции ООН по Крыму
Фото: РИА Новости
Предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая «нарушения прав человека» в Крымском регионе, не имеет ни малейшего отношения к реальности, а её одобрение является продолжением «позорной истории», заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Документ приняли в третьем комитете Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам. За него проголосовали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.

Это пропагандистский документ, его главная цель — отравлять информационное пространство протухшими мифами, которые распространяют Киев и страны, причастные к государственному перевороту на Украине, и создавать новые поводы для обвинений России, — написал Аксёнов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Чиновник отметил, что одобрение подобных резолюций не делает ООН чести и говорит о катастрофической деградации политики Запада и попытках шантажировать суверенные страны и народы.
Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская считает недальновидной позицией отказ депутата парламента Италии от посещения Крыма. Приглашение приехать на полуостров после пандемии для отдыха и реабилитации Поклонская ранее сделала на совместном онлайн-заседании думского комитета по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС палаты депутатов парламента Италии.
Её представитель от Демократической партии Лия Куартапелле позже указала, что официальная делегация из Италии не может посетить Крым, поскольку в 2014 году там якобы было нарушено международное право.
Видео дня. Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в хищении 700 млн рублей
News.ru: последние новости
Лавров: РФ не хотела набрать политические очки соглашением по Карабаху Лавров: РФ не хотела набрать политические очки соглашением по Карабаху В Крыму назвали возможный ответ РФ за «виртуальный арест» самолётов В Крыму назвали возможный ответ РФ за «виртуальный арест» самолётов Лавров высказался о заявлении США по Карабахскому соглашению Лавров высказался о заявлении США по Карабахскому соглашению
Комментарии
Политика , Сергей Аксенов , Наталья Поклонская , Генассамблея ООН , ЕС , Демократическая партия США , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Госдума , Киев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
00:14
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
00:22
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
Происшествия Криминал
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
00:24
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
Происшествия
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
00:19
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
Происшествия В мире
Москвичка устроила кровавую разборку возле «Пятерочки»
00:25
Москвичка устроила кровавую разборку возле «Пятерочки»
Происшествия
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
00:40
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
00:13
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
Происшествия
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
00:28
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
Происшествия
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
01:00
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
Происшествия
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
03:19
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение