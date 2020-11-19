В США такого не дождешься: Мишустин умилил россиянок 

Осужденная в США россиянка Мария Бутина обратила внимание на видео с церемонии вручения госнаград и похвалила российского премьер-министра Михаила Мишустина за галантность. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
На видео Мишустин подает руку женщинам, поднимающимся на сцену, а затем помогает им спуститься.
«Ну, не карайте меня, не могу устоять, умиляясь нашим галантным мужчинам. В Америке такого не дождёшься. Проверено. Мишустину respect от женского пола», — написала Бутина (орфография и пунктуация автора сохранены).
Как сообщал «Рамблер», СМИ уже писали о галантности российского премьера. В сентябре в соцсетях набрало популярность видео с церемонии вручения премий правительства в области культуры.
На записи видно, как одна из лауреаток, писательница Ольга Славникова произносит речь в слишком высоко поднятый микрофон. Заметив это, Мишустин подбежал к ней и поправил микрофон.
«Мишустин ведет себя как джентльмен: помочь даме — это святое», — писали журналисты.