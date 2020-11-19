Депутат порвал портрет Путина и попал в руки полиции 

Петербургский муниципальный депутат Никита Юферев порвал портрет президента России Владимира Путина и был вынужден объясняться с полицией. Об этом сообщает «Фонтанка».

Юферев, как сообщал «Рамблер», — депутат совета муниципального образования Смольнинское от партии «Яблоко» . В понедельник он разместил на стене муниципального образования портрет поэта Александра Пушкина, а в среду обнаружил на его месте портрет Путина, разозлился из-за этого и порвал его.

Сотрудница местной администрации вызвала по этой причине полицию. Около пяти ее сотрудников прибыли примерно час спустя и в течение еще полутора часов дожидались окончания заседания совета.

«Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего», — произносит один из них на видеозаписи, которую в своем твиттере опубликовала депутат Диана Серая.

Полицейские час опрашивали Юферева. Тот дал им письменные объяснения. Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем телеграме, что полиция инициировала проведение проверки в отношении депутата.

В 2019 году в России был принят закон об оскорблении государственных символов. Он запрещает выражение в интернете в неприличной форме явного неуважения к обществу, государству, госсимволам, Конституции или органам власти, в том числе к президенту страны.