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Депутат порвал портрет Путина и попал в руки полиции 

Артём Кульша 16 минут назад
Депутат порвал портрет Путина и попал в руки полиции
Фото: РИА Новости
Петербургский муниципальный депутат Никита Юферев порвал портрет президента России Владимира Путина и был вынужден объясняться с полицией. Об этом сообщает «Фонтанка».
Юферев, как сообщал «Рамблер», — депутат совета муниципального образования Смольнинское от партии «Яблоко». В понедельник он разместил на стене муниципального образования портрет поэта Александра Пушкина, а в среду обнаружил на его месте портрет Путина, разозлился из-за этого и порвал его.
Сотрудница местной администрации вызвала по этой причине полицию. Около пяти ее сотрудников прибыли примерно час спустя и в течение еще полутора часов дожидались окончания заседания совета.

«Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего», — произносит один из них на видеозаписи, которую в своем твиттере опубликовала депутат Диана Серая.

Полицейские час опрашивали Юферева. Тот дал им письменные объяснения. Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем телеграме, что полиция инициировала проведение проверки в отношении депутата.
В 2019 году в России был принят закон об оскорблении государственных символов. Он запрещает выражение в интернете в неприличной форме явного неуважения к обществу, государству, госсимволам, Конституции или органам власти, в том числе к президенту страны.
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Комментарии 2
Политика , Павел Чиков , Владимир Путин , Партия "Яблоко"
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