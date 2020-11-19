Президент России Владимир Путин отметил, что у граждан всегда много претензий к государству, но, если властям удается реализовать поставленные цели, это дает позитивную динамику развития.
Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым поинтересовался, увеличилось ли в России количество самозанятых после решения о возврате налогов. Егоров ответил утвердительно:
"Увеличилось. У нас (количество) самозанятых растет по 5 тысяч человек в день".
"У граждан всегда много претензий к государству — и обоснованно, как правило. Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития — в данном случае, в этом секторе экономики", — сказал Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.