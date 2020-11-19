"У граждан всегда много претензий к государству — и обоснованно, как правило. Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития — в данном случае, в этом секторе экономики", — сказал Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.