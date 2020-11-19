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Путин заявил, что у граждан всегда много претензий к государству 

РИА Новости 23 минуты назад
Президент России Владимир Путин отметил, что у граждан всегда много претензий к государству, но, если властям удается реализовать поставленные цели, это дает позитивную динамику развития.
Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым поинтересовался, увеличилось ли в России количество самозанятых после решения о возврате налогов. Егоров ответил утвердительно:

"Увеличилось. У нас (количество) самозанятых растет по 5 тысяч человек в день".

"У граждан всегда много претензий к государству — и обоснованно, как правило. Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития — в данном случае, в этом секторе экономики", — сказал Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

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Политика , Видео , Даниил Егоров , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба
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