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Захарова назвала грубой провокацией заявление посла ФРГ в Литве о целях СССР в войне 

ТАСС и ещё 1 38 минут назад
Захарова осудила заявление посла ФРГ в Литве
Фото: ТАСС
Слова посла Германии в Литве о целях СССР во Второй мировой войне являются циничной провокацией, Москва ожидает от Берлина объяснений в связи с подобным выпадом дипломата. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что посол ФРГ в Литве Маттиас Сонн заявил, что целью освобождения Красной армией Германии от фашизма было "установление в побежденной стране сталинского репрессивного правления".

"Мы возмущены выступлением немецкого посла. С учетом истории Второй мировой войны и роли Германии, ее народа в самом кровавом конфликте человечества вышеупомянутое выступление посла ФРГ в Литве прозвучало особенно цинично и вызывающе. Еще раз подчеркну: мы рассматриваем это как провокацию, мы ожидаем от германской стороны объяснений и четкого дистанцирования от подобного индивидуального выпада, который, к сожалению, не является единичным случаем", — сказала Захарова.

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Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , Берлин , Германия , Литва , Москва
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