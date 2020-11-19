Захарова осудила заявление посла ФРГ в Литве

Слова посла Германии в Литве о целях СССР во Второй мировой войне являются циничной провокацией, Москва ожидает от Берлина объяснений в связи с подобным выпадом дипломата. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что посол ФРГ в Литве Маттиас Сонн заявил, что целью освобождения Красной армией Германии от фашизма было "установление в побежденной стране сталинского репрессивного правления".
"Мы возмущены выступлением немецкого посла. С учетом истории Второй мировой войны и роли Германии, ее народа в самом кровавом конфликте человечества вышеупомянутое выступление посла ФРГ в Литве прозвучало особенно цинично и вызывающе. Еще раз подчеркну: мы рассматриваем это как провокацию, мы ожидаем от германской стороны объяснений и четкого дистанцирования от подобного индивидуального выпада, который, к сожалению, не является единичным случаем", — сказала Захарова.