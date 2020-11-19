В Кремле заявили о важности защиты российских СМИ на зарубежных интернет-платформах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нужно тщательно проработать механизмы противодействия цензуре.

Он также отметил, что у иностранных сайтов есть проблемы и со своими клиентами, так как они дискриминируют не только российские СМИ и пользователей из нашей страны.