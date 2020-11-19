В Кремле прокомментировали ситуацию с Менем

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с обвиняемым в растрате бывшим губернатором Ивановской области Михаилом Менем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 19 ноября.
Ранее аудитору Счетной палаты и бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню предъявили обвинения в растрате 700 миллионов рублей.
По словам Дмитрия Пескова, представление о досрочном освобождении Меня от поста аудитора Счетной палаты в Совет Федерации пока не было направлено.
— Пока такого представления не было. Разумеется, президент в курсе. Пока большего сказать не могу, — заявил пресс-секретарь.