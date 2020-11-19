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В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с Михаилом Менем 

Вечерняя Москва и ещё 5 1 час назад
В Кремле прокомментировали ситуацию с Менем
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с обвиняемым в растрате бывшим губернатором Ивановской области Михаилом Менем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 19 ноября.
Ранее аудитору Счетной палаты и бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню предъявили обвинения в растрате 700 миллионов рублей.
По словам Дмитрия Пескова, представление о досрочном освобождении Меня от поста аудитора Счетной палаты в Совет Федерации пока не было направлено.

— Пока такого представления не было. Разумеется, президент в курсе. Пока большего сказать не могу, — заявил пресс-секретарь.

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Политика , Дмитрий Песков , Михаил Мень , Владимир Путин , Счетная палата , Совет Федерации
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