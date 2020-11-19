Лавров встретится с Лукашенко в Минске 

"25-26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии. Программой визита предусмотрена его встреча с президентом Белоруссии и переговоры с министром иностранных дел этой страны", — сказала она.