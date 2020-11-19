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Лавров встретится с Лукашенко в Минске 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Лавров встретится с Лукашенко в Минске
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Минск 25-26 ноября встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"25-26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии. Программой визита предусмотрена его встреча с президентом Белоруссии и переговоры с министром иностранных дел этой страны", — сказала она.

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Политика , Владимир Макей , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , Минск
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