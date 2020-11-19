Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи 

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Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов заявил РИА Новости, что качество жизни населения, доходы граждан и финансовая политика региона являются для него приоритетными задачами на новом посту.

Президент России Владимир Путин в среду принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова , возглавлявшего регион более восьми лет, и назначил врио руководителя республики премьер-министра Дагестана Здунова. Представление врио главы Мордовии состоится в Саранске в четверг, 19 ноября.

"Качество жизни населения, доходы граждан, а также финансовая политика региона — таковы приоритетные задачи", — сказал собеседник агентства.

Здунов возглавлял кабинет министров Дагестана с февраля 2018 года по настоящее время. До назначения в республику работал в Татарстане, где с 2014 года занимал должность министра экономики региона.