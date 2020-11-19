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Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Додон собрался в Россию
Фото: РИА Новости
Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что посетит Россию с рабочим визитом.

"Договорились с [замглавы администрации президента РФ] Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия", — написал Додон в Facebook после телефонного разговора с Козаком.

По его словам, они с Козаком обсудили широкий круг вопросов, связанных с отношениями Молдавии и России. "Российская сторона поблагодарила меня за усилия, приложенные в течение президентского срока и направленные на укрепление стратегического партнерства. В частности, Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря моим усилиям Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной — наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го", — заявил Додон.
Он поблагодарил Козака и в его лице руководство РФ за всестороннюю поддержку Молдавии. Глава республики напомнил о российской помощи в борьбе с пандемией коронавируса, материальной поддержке молдавским аграриям, пострадавшим от сильнейшей засухи, а также о возобновлении экспорта молдавской агропромышленной продукции в Россию.
15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, его победителем стала глава оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду с результатом 57,7% голосов, у Додона — 42,2%. До 25 ноября комиссия должна подвести итоги выборов и направить их на утверждение в Конституционный суд. Если кандидаты оспорят результаты, суд должен будет дождаться завершения судебных процедур в нижестоящих инстанциях. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря, после чего он будет исполнять обязанности главы республики до инаугурации нового президента.
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Комментарии
Политика , Игорь Додон , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , ЕАЭС , Молдова
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