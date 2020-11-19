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Первый вице-премьер Дагестана Амирханов временно исполняет обязанности премьера республики

ТАСС
16 минут назад
Первый вице-премьер Дагестана Абдулпатах Амирханов продолжает исполнять обязанности главы кабинета министров республики вместо Артема Здунова, назначенного врио главы Мордовии, сообщили ТАСС в среду в правительстве Дагестана.
Назначен врио премьер-министра Дагестана
Фото: ТАССТАСС
Ранее в среду президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики 42-летнего Артема Здунова, который с 2018 года был главой правительства Дагестана.
"Амирханов и сегодня является врио председателя правительства республики. Документ об этом был подписан еще несколько дней назад, когда Артем Здунов уехал в командировку", - сообщил собеседник агентства.
Амирханову 58 лет. Ранее он работал на различных должностях во властных структурах республики, в 2018 году был начальником отдела инвестиционного развития департамента инвестиционных проектов Минкавказа РФ. В 2019 году был назначен руководителем территориального управления Росимущества в Республике Дагестан, в ноябре 2020 года был назначен первым вице-премьером региона.
Политика,Артем Здунов,Владимир Волков,Владимир Путин,Росимущество,ИТАР-ТАСС,Республика Мордовия,Республика Дагестан,
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