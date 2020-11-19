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Стали известны детали дела против замглавы правительства Московской области 

Lenta.ru 2 часа назад
Стали известны детали дела против Куракина
Фото: РИА Новости
Вместе с заместителем председателя правительства Московской области — министром экологии и природопользования Дмитрием Куракиным — были задержаны его первый заместитель Владислав Холодков и руководитель ООО «Оборонспецресурс» Максим Ан. Общий ущерб от их действий составил свыше четырех миллиардов рублей. Такие детали стали известны из публикации газеты «Коммерсантъ».
Так, дело против Куракина связано с его нарушениями во время работы в качестве директора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны, который чиновник возглавлял с 2012 по 2017 год. По версии следствия, Куракин вместе с Холодковым и Аном организовывали на территории воинских частей масштабную вырубку леса под видом санитарной. Древесину они затем продавали в Китай.
Организатором преступной деятельности был именно Куракин. Вырубать лес в Подмосковье и Владимирской области Ан стал под руководством Куракина в 2014 году в угоду столичным и подмосковным предпринимателям, которые на освободившихся территориях организовывали мусорные полигоны.
Через два года под вырубку попали территории в Центральном и Восточном военных округах. Куракин убедил начальство, что работы по оздоровлению леса там остро необходимы, так как не проводились уже более 20 лес. В результате деятельности группы были вырублены здоровые кедры, лиственницы и сосны.
По данным следствия, прибыль с проданной древесины составила порядка 40 миллионов рублей. Реализацией древесины, которая отправлялась в Китай, занимался непосредственно Холодков.
18 ноября после обысков ФСБ задержала Куракина с двумя сообщниками. Следственные действия с участием сотрудников военной контрразведки ФСБ прошли дома у Куракина и на его рабочем месте, а также у двоих бывших руководящих работников департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Куракин , Владислав Холодков , ФСБ , Министерство обороны , Правительство московской области , Газета "Коммерсантъ" , Китай , Москва , Московская область
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