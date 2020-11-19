18 ноября аудитора Счетной палаты и бывшего губернатора Ивановской области, а также экс-главу Минстроя Михаила Меня арестовали по подозрению в незаконной растрате 700 миллионов рублей, принадлежащих государству. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов лично приехал в Совет Федерации задерживать экс-губернатора. По версии следствия в 2011 году Михаил Мень под видом займов перечислил 700 миллионов бюджетных рублей, выделенных Министерством финансов, предприятию "Ивановский бройлер". Вскоре все эти деньги были переведены на другие счета и в бюджет Российской Федерации уже не вернулись. Вместе с Менем обвиняемым по этому делу проходит его преемник Павел Коньков.
Подробности ареста Михаила Меня попали на видео
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