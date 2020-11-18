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Арестованный экс-мэр Томска обратился к горожанам и объяснил суть своего дела 

Lenta.ru 50 минут назад
Арестованный экс-мэр Томска обратился к горожанам
Фото: РИА Новости
Арестованный экс-мэр Томска Иван Кляйн обратился к горожанам и объяснил суть своего дела. Заявление главы города опубликовали его адвокаты в своем Telegram-канале.
По словам Кляйна, его обвинили в превышении должностных полномочий на основании показаний местного предпринимателя Рината Аминова, которые противоречат как фактам, так и законам. Он призвал граждан самим посмотреть доступную в открытых источниках информацию по его делу и убедиться в надуманности предъявленных обвинений.
Ранее сообщалось об отстранении Ивана Кляйна от должности мэра Томска. Его задержали 13 ноября во время селекторного совещания по подозрению в махинациях с землей в пользу своего предприятия «Томское пиво».
Иван Кляйн стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы. Также до вступления в должность мэра был генеральным директором ОАО «Томское пиво».
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Политика , Иван Кляйн , Томск , Томская Область
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