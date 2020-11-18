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Путин потребовал решить проблему с вызовом скорой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Путин потребовал решить проблему с вызовом скорой
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко лично заняться проблемой того, что россияне на фоне ситуации с коронавирусом не могут дозвониться до больниц.
Путин попроси Чернышенко «заняться этим лично», передает ТАСС.

«Если у людей в этой ситуации возникают проблемы с дозвоном до медицинских учреждений, надо сделать все для того, чтобы эта проблема была закрыта», — добавил он.

Ранее в Омске больницы 10 часов отказывались принимать скорые. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил провести в Омске тщательную проверку.
Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал от областного министерства здравоохранения увеличить мощности лабораторных тестов и «спуститься с на землю», чтобы «пообщаться с народом». Также уволилась замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова.
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Политика , Александр Бурков , Дмитрий Чернышенко , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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